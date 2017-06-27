Кабмин утвердил обязательную сертификацию отопительных приборов

Об этом сообщается на сайте кабмина.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что значительная доля названной продукции на российском рынке не соответствует требованиям безопасности и несет потенциальную угрозу для потребителей. Кроме того, экономя на себестоимости в ущерб качеству и снижая цену, иностранные производители получают преимущество перед российскими.
«Введены обязательная сертификация радиаторов отопления и отопительных конвекторов и декларирование соответствия теплоизоляционных материалов, строительных растворов и смесей», — говорится в документе.
Как уточняет кабмин, такое решение будет способствовать снижению доли небезопасной и некачественной продукции на российском рынке.
И чё теперь по всем квартирам проверят....???
Это кого там из депутатов радиатором ударило???
Вот на спички еще нужно обязательно!А то совсем спички фигня-ломаются не загораются ,гнилые,и в коробке количество разное......