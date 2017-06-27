Кабмин утвердил обязательную сертификацию отопительных приборов

Об этом сообщается на сайте кабмина.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что значительная доля названной продукции на российском рынке не соответствует требованиям безопасности и несет потенциальную угрозу для потребителей. Кроме того, экономя на себестоимости в ущерб качеству и снижая цену, иностранные производители получают преимущество перед российскими.

«Введены обязательная сертификация радиаторов отопления и отопительных конвекторов и декларирование соответствия теплоизоляционных материалов, строительных растворов и смесей», — говорится в документе.

Как уточняет кабмин, такое решение будет способствовать снижению доли небезопасной и некачественной продукции на российском рынке.