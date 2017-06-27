Ведущие корейские компании презентуют в Хабаровске свои инвестпроекты

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

28 июня в Хабаровске пройдет «День корейского инвестора». Среди компаний, выразивших желание встретиться с российским вице-премьером — полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, такие крупные корейские игроки, как «Хёндэ», «ЛС Нетворск», «Ки-Ти-Ай», «Бусан порт», «И-Н-К» и другие, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Указанный формат дает инвестору возможность презентовать свои проекты руководству правительства России и получить от него напрямую распоряжения ответственным ведомствам оказывать поддержку и содействие в реализации инвестиционных проектов. Такой формат мы можем делать два — три раза в год», — отметил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на XI заседании Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири.

Мероприятие предполагает целый ряд переговоров с представителями ведущих южнокорейских компаний относительно реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Организатором выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Как ранее отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «День корейского инвестора» позволит решить проблемы иностранных инвесторов, работающих на территории Дальнего Востока, проводить его мы будем регулярно.