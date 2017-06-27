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08:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дело о банкротстве новосибирского фармацевтического завода прекращено

Предприятие «Аболмед» погасило долги по налогам на сумму почти 120 млн рублей, рассказали в Арбитражном суде.

Дело о банкротстве новосибирского фармацевтического завода прекращено, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Предприятие «Аболмед» полностью.

Погасило долги перед Федеральной налоговой службой, общая сумма долга составляла 119,4 млн рублей. Во время очередного заседания арбитражного суда представители должника попросили прекратить производство по делу, поскольку основной долг погашен в полном объеме.

В январе вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка на пресс-конференции говорил, что собственники «Аболмеда» в первом квартале 2017 года планируют перезапустить завод, не работавший к тому моменту уже два года. Вчера эту информацию не подтвердили ни в самом «Аболмеде», ни в зависимом от него ООО «Пребенд» (Москва).

Мощности новосибирского «Аболмеда» рассчитаны на производство 50 млн флаконов в год инъекционных препаратов в форме стерильных порошков, 13 млн флаконов (100 мл) инфузионных растворов, 6 млн флаконов в год лиофилизированных препаратов.

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