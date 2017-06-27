На этой неделе подешевеют билеты в Магнитогорск
Уже на этой неделе — 1 июля — подешевеют автобусные билеты на маршруте «Магнитогорск — Челябинск», напоминает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Уже на этой неделе — 1 июля — подешевеют автобусные билеты на маршруте «Магнитогорск — Челябинск», напоминает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Скидка составит 50 процентов. Экономить на поездках можно будет в течение всего дня. Для удобства пассажиров действуют электронные билеты — они доступны на сайте av74.ru. Подробности — по номеру телефона в Челябинске: 778−62−42.