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08:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На этой неделе подешевеют билеты в Магнитогорск

Уже на этой неделе — 1 июля — подешевеют автобусные билеты на маршруте «Магнитогорск — Челябинск», напоминает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Скидка составит 50 процентов. Экономить на поездках можно будет в течение всего дня. Для удобства пассажиров действуют электронные билеты — они доступны на сайте av74.ru. Подробности — по номеру телефона в Челябинске: 778−62−42.

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