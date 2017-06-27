Дом с обрушившейся стеной признали аварийным

Четырёхэтажка разваливалась по кусочкам: прогнили полы, обваливались потолки, а в мае и вовсе рухнула часть наружной стены.



Люди тщетно обивали пороги администрации. Здание аварийным не признавали, несмотря на заключение экспертов о 70 процентах износа постройки и обвинения мэрии в бездействии от прокуратуры. После бюрократических проволочек и скандалов дом всё же включён в список строений, подлежащих сносу.





