Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
"Это большая ошибка с российской стороны": глава Киргизии о ГЭС
5 удивительных фокусов с содой
В России разрешили покупать алкоголь еще по 2 документам
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Владимир Фриске заговорил о новом обмане Шепелева - СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
1450-летие Николь Кидман
08:23 (мск), источник: Вести - Красноярск

Дом с обрушившейся стеной признали аварийным

О судьбе жильцов квартир на улице Армейской, 27 «Вести. Красноярск» рассказывали ранее.

Источник: Вести - Красноярск

Четырёхэтажка разваливалась по кусочкам: прогнили полы, обваливались потолки, а в мае и вовсе рухнула часть наружной стены.

Люди тщетно обивали пороги администрации. Здание аварийным не признавали, несмотря на заключение экспертов о 70 процентах износа постройки и обвинения мэрии в бездействии от прокуратуры. После бюрократических проволочек и скандалов дом всё же включён в список строений, подлежащих сносу.


Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В ЮАР овца родила "получеловека". ФОТО
Знаменитую фитнес-модель убили сливки
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь