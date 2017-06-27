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08:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Жители Новосибирска восемь дней будут без горячей воды

Коммунальное благополучие нарушено из-за реконструкции школы.

Тридцать пять зданий в Дзержинском районе Новосибирска будут отключены от горячего водоснабжения сроком на восемь дней с 28 июня.

«Это вынужденная, но необходимая мера, так как идут работы на улице Гоголя, 195 по подключению школы № 82 к новой теплотрассе. Это учебное заведение подвергнуто глобальной реконструкции: уже закладывают фундамент корпуса “Б”, рассчитанного на 700 учеников, а также завершают капремонт здания корпуса “А” постройки 1938 года,» — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Отключения горячей воды коснуться таких городских магистралей, как — проспект Дзержинского, ул. Красина, — ул. Даурская, ул. Глинки, ул. Гоголя. Географически это район локализован от Березовой рощи в сторону до остановки Королева. Точный список домов, в которых отключат подачу воды, можно также узнать на сайте мэрии Новосибирска.

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