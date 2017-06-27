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09:10 (мск), источник: Sputnik.md

Жители Приднестровья смогут получать молдавскую пенсию

Соответствующие поправки в пенсионную систему вынесло на публичное обсуждение Министерство труда, социальной защиты и семьи.

Источник: AP 2017

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Нововведения коснутся жителей Приднестровья, обладающих молдавскими паспортами. Власти Молдовы предлагают учитывать трудовой стаж, наработанный после 1 января 1992 года. Он ляжет в основу для начисления пособия по старости.

В Министерстве труда, социальной защиты и семьи отмечают, что граждане, проживающие на левом берегу Днестра, не делают взносов в государственный бюджет социального страхования Республики Молдова, однако данная инициатива выдвинута для того, чтобы соблюсти их социальные права.

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«Подчеркиваем, что юридически территория, расположенная на левом берегу Днестра, является частью Республики Молдова, и ее граждане имеют право работать в любом учреждении, расположенном на территории страны», — поясняет ведомство.

Трудовой стаж будет учитываться с 1 января 1992 года, однако, по предложению Минтруда, пенсию начислят, начиная с другой даты — с 1 января 1999-го года.

При расчетах будет учитываться минимальная заработная плата на момент начисления пособия. Кроме того гражданам обещают дополнительную финансовую поддержку в размере 550 леев. Правда, получать сразу две пенсии — и молдавскую, и приднестровскую — не выйдет, предупреждают в Министерстве труда, социальной защиты и семьи.

С 2013-го года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными. Так что гражданин должен выбрать, какую из двух пенсий ему выгоднее получать.

Как отмечают в профильном ведомстве, данная инициатива требует дополнительных расходов из государственного бюджета. На 2018 год понадобится порядка 386 тысяч леев, на 2019 — 830 тысяч, на 2020 — один миллион 313 тысяч леев.

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