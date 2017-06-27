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08:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске за 2,5 млн рублей ищут подрядчика по отлову собак

До конца 2017 года подрядчик должен отловить 609 бродячих животных.

Муниципальное учреждение Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» объявило торги по поиску подрядчика, который займется отловом бродячих животных. Начальная цена контракта — 2,5 млн рублей. Деньги выделены из городского бюджета. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

В документах сказано, что подрядчик должен до 25 декабря 2017 года отловить 609 бродячих животных. Из них около 500 собак должны быть стерилизованы. Больных зверей исполнитель усыпит.

«При отлове безнадзорных животных категорически запрещается изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без постановления суда, снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунального обслуживания, применять способы, препараты и технические приспособления, влекущие за собой увечье, травму, смерть безнадзорного животного, а также жестоко обращаться с безнадзорными животными», — говорится в документе.

Отметим, что аукцион назначен на 7 июля 2017 года. Заявки от организаций принимаются до 4 июля.

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