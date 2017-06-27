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08:27 (мск), источник: УралПолит.ру

Среднеуральские льготники получили ключи от новых квартир

СРЕДНЕУРАЛЬСК, 27 июня, ИА УралПолит.Ru. В Среднеуральске построен дом, стоимость квадратного метра в котором для льготников составляет всего 35 тысяч рублей.

В церемонии вручения ключей новоселам принял участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, восьмиэтажный многоквартирный дом построен по федеральной программе «Жилье для российской семьи», в рамках которой бюджетники и льготные категории граждан могут приобрести благоустроенное жилье в новостройках по цене не более 35 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость одного квадратного метра для участников программы составляет 35 тысяч рублей. На данный момент по программе приобретены 142 квартиры.

«Новоселье — важное событие в жизни каждого человека. Для вас это событие стало возможным благодаря программе, которая в вашем городе реализуется совместными усилиями правительства России, правительства Свердловской области, руководства муниципалитета и строительной компании «Атомстройкомплекс», — отметил глава региона, выступая на торжественном мероприятии.

Евгений Куйвашев от всей души поздравил новоселов — пожелал им счастливой, благополучной жизни в новом доме, а также поблагодарил строителей, которые качественно реализовали социально значимый жилищный проект.

Напомним, в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи» в четырех свердловских муниципалитетах — Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске и Белоярском за 2015−2017 годы продано 495 квартир.

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