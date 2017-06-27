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08:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

ФСК ЕЭС установит на свердловских ЛЭП новые изоляторы

И грозотросы.

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установит 2200 стеклянных изоляторов и 125 километров грозозащитного троса на ЛЭП Свердловской области.

Оборудование появится на линиях 220 кВ от Белоярской АЭС до подстанций «Каменская» и «Окунево» и от Верхнетагильской ГРЭС до «Первомайской» и «Тагила».

Фарфоровые изоляторы заменят на стеклянные. Последние меньше подвержены загрязнениям, при этом они обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Цель работ — повысить надежность выдачи мощности Верхнетагильской ГРЭС и Белоярской АЭС. Это позволит обеспечить стабильность передачи электроэнергии потребителям Верхнего Тагила, Заречного, Асбеста, Новоуральска и Каменска-Уральского.

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