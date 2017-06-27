ФСК ЕЭС установит на свердловских ЛЭП новые изоляторы
И грозотросы.
И грозотросы.
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установит 2200 стеклянных изоляторов и 125 километров грозозащитного троса на ЛЭП Свердловской области.
Оборудование появится на линиях 220 кВ от Белоярской АЭС до подстанций «Каменская» и «Окунево» и от Верхнетагильской ГРЭС до «Первомайской» и «Тагила».
Фарфоровые изоляторы заменят на стеклянные. Последние меньше подвержены загрязнениям, при этом они обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью, сообщили «Уралинформбюро» в
Цель работ — повысить надежность выдачи мощности Верхнетагильской ГРЭС и Белоярской АЭС. Это позволит обеспечить стабильность передачи электроэнергии потребителям Верхнего Тагила, Заречного, Асбеста, Новоуральска и