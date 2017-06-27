ФСК ЕЭС установит на свердловских ЛЭП новые изоляторы

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установит 2200 стеклянных изоляторов и 125 километров грозозащитного троса на ЛЭП Свердловской области.

Оборудование появится на линиях 220 кВ от Белоярской АЭС до подстанций «Каменская» и «Окунево» и от Верхнетагильской ГРЭС до «Первомайской» и «Тагила».

Фарфоровые изоляторы заменят на стеклянные. Последние меньше подвержены загрязнениям, при этом они обладают большей изолирующей способностью и механической прочностью, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС.