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08:25 (мск), источник: Uralpress.ru

В Сосновском районе построят мост через Зюзелгу и дорогу в Красном Поле

Сосновский муниципальный район Челябинской области по решению губернатора Бориса Дубровского получит дополнительно более 60 миллионов рублей из областного бюджета на строительство нового моста через реку Зюзелгу в поселке Есаульский и подъездную автомобильную дорогу к микрорайону «Звездный» в поселке Красное поле.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, на сегодняшний день для жителей поселка Есаульский мост является единственной переправой через реку Зюзелгу, разделяющую поселок на две части. Ныне существующий мост был построен в 50-е годы прошлого века, в период высокого паводка его затапливает. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация, на эти цели из Сосновского муниципального района было выделено 24 миллионов рублей.

«Мост обеспечивает не только транспортное сообщение жителей и учащихся Есаульской школы-интерната. В последние годы в Есаульском ведется активное жилищное строительство. На правом берегу Зюзелги выросло несколько новых улиц, жители которых также пользуются мостом», — отметил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Жилищное строительство активно ведется и в поселке Красное поле, где развивается новый микрорайон «Звездный». Первые жильцы заехали в новостройки еще в 2014 году. На данный момент жители вынуждены пользоваться технологическими дорогами, предназначенными для тяжелого автомобильного транспорта и подвоза строительных материалов. Поэтому на строительство новой автомагистрали протяженностью два километра выделено более 40 миллионов рублей.

«Микрорайон и прилегающая к нему территория представляют чрезвычайно перспективное направление для развития пригорода областного центра. Также на площади 200 га запланировано строительство высокотехнологических предприятий, размещение технопарка, — подчеркнул Евгений Ваганов.

Всего на реализацию приоритетных социально-значимых программ губернатор Борис Дубровский направил дополнительно 4 миллиарда рублей из областного бюджета. Из них на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в регионе было выделено более 2,1 миллиардов рублей. Дополнительное финансирование получили Челябинск — 1,5 миллиарда рублей, Магнитогорск — 300 миллионов рублей, Чебаркульский муниципальный район — более 42 миллионов рублей и Сосновский район — порядка 60 миллионов рублей.

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