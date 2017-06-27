С улиц Омска вывезли более 40 тонн грязи и пыли

Омские дорожники по поручению мэра Вячеслава Двораковского ежедневно выполняют работы по летнему содержанию объектов улично-дорожной сети. Так, в обязательном порядке с прибордюрной части дорог убирается пыль и срезается грунт с обочин, сообщили в мэрии.

На сегодняшний день на специальные полигоны с омских улиц вывезено около 40 тысяч тонн пыли и грязи.

Также, работники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» вывозят мусор с территорий общего пользования, например, очищают свалки, которые устраивают сами омичи. По состоянию на 27 июня, вывезено 120 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

В дорожных работах специалистам очень пригодилась новая спецтехника, приобретенная в этом году. «Это и мощные, надежные самосвалы Минского автозавода, и высокоэффективные дорожные пылесосы», — отметил директор «УДХиБ» Владимир Казимиров.