Дольщиков «ТехноСити» позвали на встречу в правительство Хабаровского края

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

Дольщиков ООО «ТехноСити» 4 июля приглашают на встречу в правительство Хабаровского края. Мы от этой встречи ждем многого, сообщил корр. ИА AmurMedia дольщик Юрий Журавлёв.

— Нам позвонили и пригласили на встречу 4 июля в правительстве края. Не могу сказать, с кем именно, и будет ли это губернатор или кто-то из его заместителей. Нам сказали, что на встрече точно будет министр строительства, представители «Водоканала» и застройщика ООО «ТехноСити», — сообщил дольщик Юрий Журавлев. — От этой встречи мы ждем многого. Что, во-первых, решится главная финансовая проблема, тормозящая сейчас ход строительства. Это задолженность за техподключение ООО «ТехноСити» к сетям МУП «Водоканал». А во-вторых, нам назовут точную дату ввода домов в эксплуатацию. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло этим летом, чтобы у нас было время для обустройства перед холодами.

Своих квартир дольщики ООО «ТехноСити» ждут с января 2014 года. За это время, по их словам, сдачу домов в эксплуатацию переносили пять раз. Получив последнее уведомление с новой датой, март 2019 года, они не выдержали и через интернет обратились к президенту РФ с просьбой вмешаться. После этого их пригласили в краевой Минстрой, где сообщили, что с «Водоканалом» удалось решить вопрос о задолженности, и дом будет сдан до 1 октября 2017 года. Однако дольщики засомневались — у них на руках был ответ «Водоканала», где было ясно указано, что ООО «ТехноСити» осталось должно по судебному листу за техподключение семи домов более 34 млн рублей. Затем в дело вмешался Следком Хабаровского края, начавший проверку застройщика.

Встреча в правительстве, надеются злосчастные участники долевого строительства на ул. Хорышева, и должна расставить все точки над «i».