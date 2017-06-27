Дольщиков «ТехноСити» позвали на встречу в правительство Хабаровского края
4 июля, надеются дольщики, решится главный финансовой вопрос стройки и станет известна точная дата ввода дома в строй.
4 июля, надеются дольщики, решится главный финансовой вопрос стройки и станет известна точная дата ввода дома в строй.
Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.
Дольщиков ООО «ТехноСити» 4 июля приглашают на встречу в правительство Хабаровского края. Мы от этой встречи ждем многого, сообщил корр. ИА AmurMedia дольщик Юрий Журавлёв.
— Нам позвонили и пригласили на встречу 4 июля в правительстве края. Не могу сказать, с кем именно, и будет ли это губернатор или
Своих квартир дольщики ООО «ТехноСити» ждут с января 2014 года. За это время, по их словам, сдачу домов в эксплуатацию переносили пять раз. Получив последнее уведомление с новой датой, март 2019 года, они не выдержали и через интернет обратились к президенту РФ с просьбой вмешаться. После этого их пригласили в краевой Минстрой, где сообщили, что с «Водоканалом» удалось решить вопрос о задолженности, и дом будет сдан до 1 октября 2017 года. Однако дольщики засомневались — у них на руках был ответ «Водоканала», где было ясно указано, что ООО «ТехноСити» осталось должно по судебному листу за техподключение семи домов более 34 млн рублей. Затем в дело вмешался Следком Хабаровского края, начавший проверку застройщика.
Встреча в правительстве, надеются злосчастные участники долевого строительства на ул. Хорышева, и должна расставить все точки над «i».