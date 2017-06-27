Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Молодая возлюбленная Эдгарда Запашного ждет ребенка
По инициативе США состоялся разговор Лаврова и Тиллерсона
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: На Украине рассказали о покончивших с собой бойцах Донбасса
«Выгорело все»: украинский волонтер о позициях ВСУ
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Сеть в восторге от фото тела Королевой в синем бикини - СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
21Открытие Московского международного кинофестиваля
08:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Администрация Добрянки возьмет кредит в размере 10,3 млн руб. для покрытия дефицита бюджета

Администрация Добрянского городского поселения объявила электронный аукцион на предоставление кредита для покрытия дефицита бюджета.

Источник: Reuters

Победитель аукциона должен открыть администрации невозобновляемую кредитную линию с лимитом 10,3 млн руб., сроком с 1 августа 2017 года по 30 ноября 2019 года.

Цена контракта формируется в виде процентов за пользование кредитной линией, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере 14,11 процентов годовых. Максимальная цена контракта составляет 3,4 млн руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как алкоголь попал в кровь погибшего в ДТП ребенка
Генерал-полковника отдали под суд из-за жены
Как алкоголь попал в кровь погибшего в ДТП ребенка
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь