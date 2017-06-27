Администрация Добрянки возьмет кредит в размере 10,3 млн руб. для покрытия дефицита бюджета

Победитель аукциона должен открыть администрации невозобновляемую кредитную линию с лимитом 10,3 млн руб., сроком с 1 августа 2017 года по 30 ноября 2019 года.

Цена контракта формируется в виде процентов за пользование кредитной линией, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере 14,11 процентов годовых. Максимальная цена контракта составляет 3,4 млн руб.