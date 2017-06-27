Администрация Добрянки возьмет кредит в размере 10,3 млн руб. для покрытия дефицита бюджета
Администрация Добрянского городского поселения объявила электронный аукцион на предоставление кредита для покрытия дефицита бюджета.
Администрация Добрянского городского поселения объявила электронный аукцион на предоставление кредита для покрытия дефицита бюджета.
Победитель аукциона должен открыть администрации невозобновляемую кредитную линию с лимитом 10,3 млн руб., сроком с 1 августа 2017 года по 30 ноября 2019 года.
Цена контракта формируется в виде процентов за пользование кредитной линией, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере 14,11 процентов годовых. Максимальная цена контракта составляет 3,4 млн руб.