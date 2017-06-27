В Омске выставлены на продажу два частных детских сада

Нынешний владелец утверждает, что это полностью готовый бизнес, как говорится, бери и работай. А также он предлагает свою помощь в открытии других частных детских садах.

Собственник Артем, объявление на Avito.ru:

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Объявление о продаже второго детского сада появилось вечером 24 июня. Цена бизнеса — 235 000 рублей. За эту цену новый владелец получит оборудованное помещение 80 кв. м.: 3 больших класса, столовая, просторный холл. Арендная плата составляет 15 000 рублей в месяц, плюс коммунальные услуги. По словам нынешней владелицы честного детского сада «Продаётся в связи с переездом, и только в надежные, хорошие руки!».