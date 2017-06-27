В Омске выставлены на продажу два частных детских сада
Первое объявление появилось 19 июня. Большой частный детский зад продают за 960 000 рублей.
Первое объявление появилось 19 июня. Большой частный детский зад продают за 960 000 рублей.
Нынешний владелец утверждает, что это полностью готовый бизнес, как говорится, бери и работай. А также он предлагает свою помощь в открытии других частных детских садах.
Собственник Артем, объявление на Avito.ru:
Наша ассоциация единственная в России профессионально занимаемся открытием частных детских садов, более 70 открытых садов и клубов, опыт ведения и открытия сетей детский садов, от эконом вариантов (550т.р.) до инновационных, обеспечиваем сопровождение и обучение вас и вашего персонала. сопровождаем строительство дошкольных учреждений. Получаем лицензии, субсидии!
Объявление о продаже второго детского сада появилось вечером 24 июня. Цена бизнеса — 235 000 рублей. За эту цену новый владелец получит оборудованное помещение 80 кв. м.: 3 больших класса, столовая, просторный холл. Арендная плата составляет 15 000 рублей в месяц, плюс коммунальные услуги. По словам нынешней владелицы честного детского сада «Продаётся в связи с переездом, и только в надежные, хорошие руки!».