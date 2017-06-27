В Уфе подрядчик отремонтирует дорогу за свой счет

В администрации Уфы выявили нарушения при укладке асфальта по улице Сельской Богородской. В пресс-службе уфимской мэрии отметили, что приводить дорожное полотно в порядок подрядчик будет за свой счет.

— Благодаря своевременной проверке дорожной лаборатории и представителями заказчика выяснилось, что нормативам не соответствует 200 метров дорожного полотна по улице Сельской Богородской. В рамках гарантийных обязательств, подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. Подобную проверку мы проводим на всех участках капитального ремонта, — рассказали в пресс-службе городской мэрии.