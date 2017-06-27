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08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе подрядчик отремонтирует дорогу за свой счет

Проверку не прошел участок полотна на улице Сельской Богородской.

В администрации Уфы выявили нарушения при укладке асфальта по улице Сельской Богородской. В пресс-службе уфимской мэрии отметили, что приводить дорожное полотно в порядок подрядчик будет за свой счет.

— Благодаря своевременной проверке дорожной лаборатории и представителями заказчика выяснилось, что нормативам не соответствует 200 метров дорожного полотна по улице Сельской Богородской. В рамках гарантийных обязательств, подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. Подобную проверку мы проводим на всех участках капитального ремонта, — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

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