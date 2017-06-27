Вокруг Байконура строят развлекательную туристическую зону

«Нами изучен опыт космического туризма в США — американский аналог космодрома Байконур ежегодно посещает около трех миллионов туристов. Уже подготовлена совместно с Роскосмосом концепция создания развлекательной туристской зоны Байконур. В целом, концепция одобрена на межправительственной комиссии. Соответствующее предложение мы внесли в проект Концепции до 2023 года», — пояснил Крымбек Кушербаев.

При этом он уточнил, что это не кластер, а развлекательная туристская зона.

«Но мы туда включаем еще и комплекс “Коркыт Ата”, озеро Камбаш и другие объекты культурного наследия. Уже около 10 туристических компаний работают по этой концепции», — сообщил аким.