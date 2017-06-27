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09:18 (мск), источник: Kazinform

Вокруг Байконура строят развлекательную туристическую зону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев рассказал на заседании Правительства о развитии развлекательной туристической зоны вокруг Байконура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Нами изучен опыт космического туризма в США — американский аналог космодрома Байконур ежегодно посещает около трех миллионов туристов. Уже подготовлена совместно с Роскосмосом концепция создания развлекательной туристской зоны Байконур. В целом, концепция одобрена на межправительственной комиссии. Соответствующее предложение мы внесли в проект Концепции до 2023 года», — пояснил Крымбек Кушербаев.

При этом он уточнил, что это не кластер, а развлекательная туристская зона.

«Но мы туда включаем еще и комплекс “Коркыт Ата”, озеро Камбаш и другие объекты культурного наследия. Уже около 10 туристических компаний работают по этой концепции», — сообщил аким.

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