Нацвалюта укрепилась сразу на 3 тенге
Курс нацвалюты сложился на уровне 321,79 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 27 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты сложился на уровне 321,79 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 27 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Нацвалюта укрепилась на 3,21 тенге. Минимальная цена составила 320,40 тенге, максимальная — 323,5 тенге. Объем торгов составил 159,700 миллиона долларов.
В обменниках, по данным Kurs.kz, доллар продается по 320−320,5 тенге.