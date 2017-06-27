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08:43 (мск), источник: Tengrinews

Нацвалюта укрепилась сразу на 3 тенге

Курс нацвалюты сложился на уровне 321,79 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 27 июня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Нацвалюта укрепилась на 3,21 тенге. Минимальная цена составила 320,40 тенге, максимальная — 323,5 тенге. Объем торгов составил 159,700 миллиона долларов.

В обменниках, по данным Kurs.kz, доллар продается по 320−320,5 тенге.

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Нацвалюта укрепилась сразу на 3 тенге
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