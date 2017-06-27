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09:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинску на ремонт дорог дополнительно выделят 1,5 миллиарда рублей

Челябинск получит дополнительно из областного бюджета 1,5 миллиарда рублей на строительство дорог.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, средства пойдут на содержание автодорог Челябинска, приведение в порядок гостевых маршрутов к ШОС и БРИКС, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство подъездов к новой школе в микрорайоне Парковый, а также на ремонт улицы Новороссийской.

Около 210 миллионов рублей будет направлено на строительство и реконструкцию автодорог по улице Трашутина, реконструкцию автодороги от Свердловского тракта до Успенского кладбища, строительство улицы Героя России Родионова и улицы Тепличной в микрорайоне Чурилово.

Всего в 2017 году на ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в столице Южного Урала будет направлено около 4 миллиардов рублей. В том числе 700 миллионов рублей на реализацию приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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