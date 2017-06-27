Челябинску на ремонт дорог дополнительно выделят 1,5 миллиарда рублей
Челябинск получит дополнительно из областного бюджета 1,5 миллиарда рублей на строительство дорог.
Челябинск получит дополнительно из областного бюджета 1,5 миллиарда рублей на строительство дорог.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Около 210 миллионов рублей будет направлено на строительство и реконструкцию автодорог по улице Трашутина, реконструкцию автодороги от Свердловского тракта до Успенского кладбища, строительство улицы Героя России Родионова и улицы Тепличной в микрорайоне Чурилово.
Всего в 2017 году на ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в столице Южного Урала будет направлено около 4 миллиардов рублей. В том числе 700 миллионов рублей на реализацию приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».