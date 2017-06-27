Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Названа страна, поток туристов из РФ в которую вырос на 225%
Молодая возлюбленная Эдгарда Запашного ждет ребенка
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Сеть в восторге от фото тела Королевой в синем бикини - СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
09:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

Похолодание в Прикамье продержится до конца июня

Прогнозы синоптиков на июль тоже неутешительные.

Источник: Reuters

В Пермский край пришло очередное похолодание.

«27 июня будет ещё достаточно тепло, примерно около 24 градусов. Пик похолодания придётся на 29 число. В этот день температура воздуха понизится до 15 градусов. Причём, всё это будет сопровождаться обильными дождями. Прохладным будет и 30 июня», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Синоптики ранее прогнозировали, что вслед за вторжением холодного воздуха на Урале установится тёплая и сухая погода. Сейчас они говорят, что эти ожидания не сбылись.

Высотный гребень воздушной массы, установившийся на европейской частью России, оказался неустойчивым. Поэтому потепление ожидается лишь к середине первой декады июля. Но оно будет непродолжительным. Часть холодного воздуха, стоявшего долгое время над европейской частью страны, будет постепенно смещаться за Урал.

В целом июль ожидается по температуре близким к климатической норме или даже холодней обычного на 1−2 градуса. Длительного и сухого тепла, как обычно бывает в Прикамье в середине лета, вряд ли стоит ожидать, — сообщили синоптики.

Напомним, самым тёплым днём, по оценке синоптиков, в 2017 году был день 2 мая. В этот день столбик термометра в Перми показывал + 25 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+22°
ясно
760 мм рт. ст.
повышенное
50 %
оптимальная
4 м/с
слабый ветер
Молодоженов,приехавших в ЗАГС на броневике, оштрафовали за неправильную парковку
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань
Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с РФ
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
BMW нового поколения: официальные фото BMW представила кроссовер Х3 очередной генерации
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь