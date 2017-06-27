Похолодание в Прикамье продержится до конца июня

В Пермский край пришло очередное похолодание.

«27 июня будет ещё достаточно тепло, примерно около 24 градусов. Пик похолодания придётся на 29 число. В этот день температура воздуха понизится до 15 градусов. Причём, всё это будет сопровождаться обильными дождями. Прохладным будет и 30 июня», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Синоптики ранее прогнозировали, что вслед за вторжением холодного воздуха на Урале установится тёплая и сухая погода. Сейчас они говорят, что эти ожидания не сбылись.

Высотный гребень воздушной массы, установившийся на европейской частью России, оказался неустойчивым. Поэтому потепление ожидается лишь к середине первой декады июля. Но оно будет непродолжительным. Часть холодного воздуха, стоявшего долгое время над европейской частью страны, будет постепенно смещаться за Урал.

В целом июль ожидается по температуре близким к климатической норме или даже холодней обычного на 1−2 градуса. Длительного и сухого тепла, как обычно бывает в Прикамье в середине лета, вряд ли стоит ожидать, — сообщили синоптики.

Напомним, самым тёплым днём, по оценке синоптиков, в 2017 году был день 2 мая. В этот день столбик термометра в Перми показывал + 25 градусов.