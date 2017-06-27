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09:34 (мск), источник: ИА REGNUM

АФК «Система» сообщила об аресте активов

Руководство «Роснефти» и «Башнефти» в мае 2017 года подало в арбитражный суд Москвы иск против АФК «Система».

Арбитражный суд Башкирии арестовал несколько пакетов акций, принадлежащих АФК «Система» и «Система-Инвест». Об этом, как передает НТВ, говорится в сообщении АФК «Система».

«Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкирия в обеспечение требований в рамках иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и Республики Башкирия, поданного к АФК «Система» и АО «Система — Инвест» в мае 2017 г», — говорится в тексте сообщения.

Так, судебные приставы в рамках иска арестовали принадлежащие АФК «Система» и АО «Система-Инвест» 100% акций «Медси», 90,47% акций БЭСК и 31,76% акций МТС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство «Роснефти» и «Башнефти» в мае 2017 года подало в арбитражный суд Москвы иск против АФК «Система», которая ранее владела контрольным пакетом акций нефтяной компании «Башнефть».

Компания обвиняется в том, что она якобы обесценила активы «Башнефти». Сумма иска — 106,6 млрд рублей. Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 млрд рублей из-за снижения курса рубля к доллару США.

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