АФК «Система» сообщила об аресте активов

Арбитражный суд Башкирии арестовал несколько пакетов акций, принадлежащих АФК «Система» и «Система-Инвест». Об этом, как передает НТВ, говорится в сообщении АФК «Система».

«Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкирия в обеспечение требований в рамках иска ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и Республики Башкирия, поданного к АФК «Система» и АО «Система — Инвест» в мае 2017 г», — говорится в тексте сообщения.

Так, судебные приставы в рамках иска арестовали принадлежащие АФК «Система» и АО «Система-Инвест» 100% акций «Медси», 90,47% акций БЭСК и 31,76% акций МТС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство «Роснефти» и «Башнефти» в мае 2017 года подало в арбитражный суд Москвы иск против АФК «Система», которая ранее владела контрольным пакетом акций нефтяной компании «Башнефть».