В Башкирии проведут инвентаризацию земли и объектов капстроительства

До конца этого года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии планирует провести масштабную инвентаризацию земельных участков и объектов капитального строительства. Речь идет как о частных владениях, так и о муниципальных и республиканских.

— Цель инвентаризации — повышение эффективности использования земельных ресурсов, а также пополнение доходной части консолидированного бюджета за счет поступления платежей за использование земель и объектов капстроительства, — заявил замминистра ведомства Ильнур Абсалямов. — Такая инвентаризация проводится у нас впервые. В результате анализа сведений, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также информации, получаемую нами по линии Федеральной налоговой службы, пришло понимание того, что невозможно сегодня идти по пути чисто повышения кадастровой стоимости, ставок арендной платы. Необходимо прорабатывать эти вопросы не в количественном, а в качественном отношении.

По словам замруководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан (РБ) Марата Мирзаянова, сплошной инвентаризации, по предварительной оценке, подлежат более 5,5 миллиона земельных участков и объектов капитального строительства. К началу 2017 году в ЕГРН насчитывалось более миллиона таких позиций с незарегистрированными правами.

— Регистрация прав собственности носит заявительный характер, поэтому вышеприведенные цифры — далеко не окончательные. После инвентаризации земель и оцифровки архивов БТИ прошло более десяти лет. За это время построено большое количество объектов строительства, освоено много участков, — сообщил Марат Мирзаянов.

Чиновники считают, что многие дома, давно зеселенные, до сих пор не оформлены. Как следствие, налоги на эти строения, а также земельные участки не начисляются. Учитывая, что налог на имущество по величине поступлений занимает третье место в консолидированном региональном бюджете и второе — в муниципальных, инициатива властей понятна.

Исполняющая обязанности замруководителя управления Федеральной налоговой службы по РБ Гузель Вахитова отмечает, что оценка потерь местных бюджетов от недопоступления данного налога составляет от 20 до 40 процентов.

— Сплошная инвентаризация в первую очередь поможет нам наиболее точно оценить доходный потенциал каждого муниципалитета. Причем не только за счет выявления новых объектов, но и за счет установления фактического использования этих объектов, — заявила Гузель Вахитова.

Кроме того, по ее мнению, инвентаризация выполнит и еще одну, социальную функцию. А именно — уравняет всех в правах и обязанностях. Ведь кто-то на законных основаниях получает земельный участок, строит дом, регистрирует все это. А потом добросовестно платит налоги, которые идут на ремонт дорог, освещение, строительство детских площадок и других социальных объектов. Но есть и те, кто самовольно захватывает земли, возводит или жилой дом, а может, даже магазин или небольшой цех, но не оформляет все это должным образом и, соответственно, не заморачивается с вопросом налоговых отчислений.