В Башкирии проведут инвентаризацию земли и объектов капстроительства
В Башкирии проведут масштабную инвентаризацию земельных участков и объектов капстроительства.
В Башкирии проведут масштабную инвентаризацию земельных участков и объектов капстроительства.
До конца этого года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии планирует провести масштабную инвентаризацию земельных участков и объектов капитального строительства. Речь идет как о частных владениях, так и о муниципальных и республиканских.
— Цель инвентаризации — повышение эффективности использования земельных ресурсов, а также пополнение доходной части консолидированного бюджета за счет поступления платежей за использование земель и объектов капстроительства, — заявил замминистра ведомства Ильнур Абсалямов. — Такая инвентаризация проводится у нас впервые. В результате анализа сведений, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также информации, получаемую нами по линии Федеральной налоговой службы, пришло понимание того, что невозможно сегодня идти по пути чисто повышения кадастровой стоимости, ставок арендной платы. Необходимо прорабатывать эти вопросы не в количественном, а в качественном отношении.
По словам замруководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан (РБ) Марата Мирзаянова, сплошной инвентаризации, по предварительной оценке, подлежат более 5,5 миллиона земельных участков и объектов капитального строительства. К началу 2017 году в ЕГРН насчитывалось более миллиона таких позиций с незарегистрированными правами.
— Регистрация прав собственности носит заявительный характер, поэтому вышеприведенные цифры — далеко не окончательные. После инвентаризации земель и оцифровки архивов БТИ прошло более десяти лет. За это время построено большое количество объектов строительства, освоено много участков, — сообщил Марат Мирзаянов.
Чиновники считают, что многие дома, давно зеселенные, до сих пор не оформлены. Как следствие, налоги на эти строения, а также земельные участки не начисляются. Учитывая, что налог на имущество по величине поступлений занимает третье место в консолидированном региональном бюджете и второе — в муниципальных, инициатива властей понятна.
Исполняющая обязанности замруководителя управления Федеральной налоговой службы по РБ Гузель Вахитова отмечает, что оценка потерь местных бюджетов от недопоступления данного налога составляет от 20 до 40 процентов.
— Сплошная инвентаризация в первую очередь поможет нам наиболее точно оценить доходный потенциал каждого муниципалитета. Причем не только за счет выявления новых объектов, но и за счет установления фактического использования этих объектов, — заявила Гузель Вахитова.
Кроме того, по ее мнению, инвентаризация выполнит и еще одну, социальную функцию. А именно — уравняет всех в правах и обязанностях. Ведь
Естественно, у законопослушных граждан, полагают чиновники, такая позиция вызывает справедливое возмущение. Однако пока население обеспокоено несколько другими вопросами. Интересует, как будет проходить инвентаризация, имеют ли люди право не пускать в свои дома представителей мобильных групп, которые станут этим заниматься, не последуют ли, в случае обнаружения
По словам Ильнура Абсалямова, достаточно просто увидеть участок или дом, чтобы понять: их площадь соответствует документам или же нет, живут здесь люди постоянно или пока идет стройка. Жестких мер к нарушителям, уверяют чиновники, сразу тоже никто предпринимать не станет. Напротив, Росреестр, к примеру, намерен помочь с оформлением документов.
— Мы уже запланировали методическую поддержку населения в вопросах оформления недвижимости. Разработаны специальные информационные буклеты для раздачи местным жителям. В территориальных отделах управления откроются дополнительные дни приема граждан. Кроме того, при необходимости мы готовы совместно с МФЦ организовать выездные приемы документов в муниципалитеты и сельские поселения, — говорит Марат Мирзаянов.
Тем не менее поторопиться с оформлением документов на имущество все же стоит, чтобы не получить дополнительные проблемы. Налоговики предупреждают: с этого года будут применяться штрафные санкции к тем, кто получил землю под индивидуальное жилищное строительство, но в течение десяти лет не зарегистрировал право собственности на дом. Кроме того, с 2015 года в Налоговом кодексе появилась норма, которая обязывает плательщиков, не получивших налоговые уведомления, сообщать об этом. Уклонение повлечет штрафные санкции.