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09:38 (мск), источник: Actualitati.md

Лей сдает позиции, а евро дорожает

Стал известен официальный курс валют на вторник, 27 июня.

Источник: Actualitati.md

Молдавский лей сдает позиции. Согласно Национальному банкуМолдовы, евро прибавил 2 бана, и его стоимость составит 20 леев и 46 банов. А вот американский доллар остался неизменным — 18 леев 30 банов.

Национальный банк обозначил следующий курс по другим валютам: румынский лей — 4,47, украинская гривна — 70 банов. А вот российский рубль прибавил один бан и стоит 31 бан.

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