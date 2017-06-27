Житель Ангарска отсудил у «Евросети» 81 тысячу рублей за некачественный телефон

Сеть салонов сотовой связи «Евросеть» в Ангарске вернет покупателю 81 тысячу рублей за приобретенный некачественный смартфон SONY XPERIA M5. Соответствующее решение принял Ангарский районный суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

В ноябре 2015 года мужчина приобрел SONY XPERIA M5 за 27990 рублей в «Евросети», а уже через полгода телефон начал барахлить: во время разговора собеседник его не слышал.

«Поскольку гарантийный срок не истек, покупатель обратился в магазин и попросил вернуть деньги за товар. В возврате денежной суммы ему было отказано, а телефон был сдан на диагностику и ремонт. По прошествии 40 дней телефон был возвращен владельцу, однако недостаток не был устранен», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина еще дважды пытался вернуть смартфон, но его попытки не увенчались успехом. В ответах на претензии представители «Евросети» предлагали только сдать телефон на проверку его качества. Тогда потребителю, чьи права были нарушены, пришлось обратиться в суд.

В ходе рассмотрения дела ответчик заявил о проведении судебной технической экспертизы. Заключение эксперта подтвердило недостатки телефона.

По решению суда с ответчика взыскана сумма, уплаченная за товар, неустойка, штраф, расходы по оплате за проведение экспертизы, судебные расходы на представителя, компенсация морального вреда.