Свердловский бюджет раздулся на 8 миллиардов рублей

Бюджет Свердловской области в 2017 году заработает, по прогнозам региональных властей, дополнительные 8,8 миллиардов рублей. По состоянию на 1 июня областная казна уже достигла 45,7% от годового прогноза по доходам — 89 миллиардов рублей.

На эту же сумму увеличены расходы областного бюджета. Плановый доход в текущем году — почти 204 миллиарда рублей, расход — порядка 217 миллиардов. Дефицит остается неизменен — более 13 миллиардов рублей, передает «Уралинформбюро».

На заседании свердловского парламента 27 июня, где были приняты поправки к бюджету, у депутатов возникли вопросы о справедливости распределения доходов. К примеру, Евгений Зяблицев указал, что из казны выделяются средства на строительство и реконструкцию объектов образования в Верхней Пышме, Новой Ляле и ряде других муниципалитетов, но ни одна школа Екатеринбурга не попала в этот перечень.