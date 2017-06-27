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09:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский бюджет раздулся на 8 миллиардов рублей

Прогнозных доходов.

Источник: УралИнформБюро

Бюджет Свердловской области в 2017 году заработает, по прогнозам региональных властей, дополнительные 8,8 миллиардов рублей. По состоянию на 1 июня областная казна уже достигла 45,7% от годового прогноза по доходам — 89 миллиардов рублей.

На эту же сумму увеличены расходы областного бюджета. Плановый доход в текущем году — почти 204 миллиарда рублей, расход — порядка 217 миллиардов. Дефицит остается неизменен — более 13 миллиардов рублей, передает «Уралинформбюро».

На заседании свердловского парламента 27 июня, где были приняты поправки к бюджету, у депутатов возникли вопросы о справедливости распределения доходов. К примеру, Евгений Зяблицев указал, что из казны выделяются средства на строительство и реконструкцию объектов образования в Верхней Пышме, Новой Ляле и ряде других муниципалитетов, но ни одна школа Екатеринбурга не попала в этот перечень.

Глава Минфина Галина Кулаченко обещала помочь екатеринбургским школам с финансированием на грядущие годы. «Те объемы, которые мы запланировали на 2017 год, выполняются. Самое главное сейчас это подготовка проектно-сметной документации и правильная заявка. Мы над этим работаем вместе с министерством образования и Екатеринбургом», — пояснила чиновница.

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