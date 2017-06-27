Екатеринбургский метрополитен через суд добился возвращения долга ЕМУП МОАП

Информация об этом содержится в картотеке дел суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее предприятие получило кредит под 14% годовых на срок до конца 2015 года, но долг не вернуло в срок. Представители метрополитена также потребовали выплатить проценты за кредит. Согласно материалам дела, суд постановил взыскать с ЕМУП МОАП 8,4 млн руб — сумма существующего долга и проценты.

Добавим, что весной этого года стало известно о сложной финансовой ситуации на автобусном предприятии: сотрудники не получали вовремя зарплату. По данным прокуратуры, долг составил 8 млн руб. Тогда же МОАП решило взять кредит на 20 млн руб. Согласно документам проводимого аукциона, кредит МУП планировало взять на два года под 14,25% годовых.

По данным мэрии, транспортные МУПы в Екатеринбурге остаются убыточными.