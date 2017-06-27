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09:55 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургский метрополитен через суд добился возвращения долга ЕМУП МОАП

Екатеринбургский метрополитен подал в свердловский арбитражный суд иск к «Муниципальному объединению автобусных предприятий». Предприятие получило кредит от другого МУПа на 40 млн руб.

Информация об этом содержится в картотеке дел суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее предприятие получило кредит под 14% годовых на срок до конца 2015 года, но долг не вернуло в срок. Представители метрополитена также потребовали выплатить проценты за кредит. Согласно материалам дела, суд постановил взыскать с ЕМУП МОАП 8,4 млн руб — сумма существующего долга и проценты.

Добавим, что весной этого года стало известно о сложной финансовой ситуации на автобусном предприятии: сотрудники не получали вовремя зарплату. По данным прокуратуры, долг составил 8 млн руб. Тогда же МОАП решило взять кредит на 20 млн руб. Согласно документам проводимого аукциона, кредит МУП планировало взять на два года под 14,25% годовых.

По данным мэрии, транспортные МУПы в Екатеринбурге остаются убыточными.

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