Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Названа страна, поток туристов из РФ в которую вырос на 225%
5 удивительных фокусов с содой
Порошенко: вскоре наши флаги будут развеваться в украинском Крыму
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Сеть в восторге от фото тела Королевой в синем бикини - СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10:01 (мск), источник: NewsKo

С 1 июля будут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения

С 1 июля 2017 года в действие вступают новые тарифы на электроэнергию, — напоминает компания «Пермэнергосбыт».

По данным РСТ Пермского края, односоставный тариф для городских жителей, чьи дома оборудованы газовыми плитами, составит 3,77 руб./кВтч.

Для пользователей электроплит односоставный тариф составит 2,68 руб./кВтч. Такой же тариф будет у жителей поселков и дачников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Картон не горит
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
Второй оползень сошел в китайской провинции Сычуань
Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с РФ
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
BMW нового поколения: официальные фото BMW представила кроссовер Х3 очередной генерации
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь