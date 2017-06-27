С 1 июля будут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения
С 1 июля 2017 года в действие вступают новые тарифы на электроэнергию, — напоминает компания «Пермэнергосбыт».
С 1 июля 2017 года в действие вступают новые тарифы на электроэнергию, — напоминает компания «Пермэнергосбыт».
По данным РСТ Пермского края, односоставный тариф для городских жителей, чьи дома оборудованы газовыми плитами, составит 3,77 руб./кВтч.
Для пользователей электроплит односоставный тариф составит 2,68 руб./кВтч. Такой же тариф будет у жителей поселков и дачников.