Александр Якоб о благоустройстве фасадов: «Не стоит связывать это с чемпионатом мира по футболу»

Он также подчеркнул, что «требовать через колено» никто не будет, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий вопрос Александру Якобу сегодня в рамках заседания гордумы задал депутат Дмитрий Сергин.

«С одной стороны, приведение города в красивый вид неплохо, с другой стороны, люди переживают, что это будет за их счет», — сказал народный избранник.

В ответ Александр Якоб признал, что «тема действительно обсуждаема в городе».

«Мы не собираемся махать шашкой, чтобы кого-то обидеть, это (благоустройство фасадов) предусмотрено правилами благоустройства. Подошло время обратить внимание на фасады. Не стоит связывать это с чемпионатом мира по футболу. Мы рекомендовали определиться с фасадами: как они должны выглядеть», — сказал Якоб.

Он уточнил, что хочется сделать два-три примера, «как должен выглядеть красивый дом», напомнив, что из более чем 2 тыс. объектов в перечне подлежащих благоустройству, почти 200 — муниципальные.

«Скорее всего, наши объекты станут примером», — сказал Якоб.

«Это (благоустройство фасадов) капитализация самих жителей. Требовать через колено мы не можем. Будем аккуратно, вежливо и системно продолжать работу по этому вопросу», — резюмировал Якоб.