Александр Якоб о благоустройстве фасадов: «Не стоит связывать это с чемпионатом мира по футболу»
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб прокомментировал «фасадную революцию» в Екатеринбурге. По словам
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб прокомментировал «фасадную революцию» в Екатеринбурге. По словам
Он также подчеркнул, что «требовать через колено» никто не будет, передает корреспондент Накануне.RU.
Соответствующий вопрос Александру Якобу сегодня в рамках заседания гордумы задал депутат Дмитрий Сергин.
«С одной стороны, приведение города в красивый вид неплохо, с другой стороны, люди переживают, что это будет за их счет», — сказал народный избранник.
В ответ Александр Якоб признал, что «тема действительно обсуждаема в городе».
«Мы не собираемся махать шашкой, чтобы
Он уточнил, что хочется сделать
«Скорее всего, наши объекты станут примером», — сказал Якоб.
«Это (благоустройство фасадов) капитализация самих жителей. Требовать через колено мы не можем. Будем аккуратно, вежливо и системно продолжать работу по этому вопросу», — резюмировал Якоб.