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10:17 (мск), источник: СуперОмск

В Омске начали менять только уложенный и потрескавшийся асфальт

Вчера, 26 июня, ДРСУ № 2 вскрыло дорожное полотно в четырех местах на улице 22 Декабря, чтобы укрепить основание щебнем и повторно уложить асфальт.

Ранее в воскресенье, 25 июня, омичи заметили, что уложенный за два дня до этого асфальт потрескался. Кроме того, впоследствии специалисты заключили, что после укладки первого слоя асфальта вдоль кромки образовались просадки.

«Причиной возникновения дефектов стало слабое переувлажненное основание, а также интенсивный грузопоток», — сообщила пресс-служба минстроя.

Таким образом, вины подрядчика в трещинах на асфальте нет, однако устранить их организация обязана по гарантии. Данные работы предполагается выполнить за два дня, а после — проверить качество и уложить уже второй слой асфальта. Кроме того, во избежание повторного разрушения прорабатывается вопрос оборудования водоотвода на данном участке.

Напомним, улица 22 Декабря ремонтируется на участке от Полярной до Исилькульского тракта за 19,8 млн рублей.

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