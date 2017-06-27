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10:18 (мск), источник: Вести Иркутск

Запрет на вылов рыбы, которая нерестится весной, сняли в Иркутской области

В Прибайкалье сняли запрет на вылов рыбы, которая нерестится весной.

Источник: Вести Иркутск

Он действовал с 25 апреля. Однако не все смотали удочки и сняли сети на эти два месяца. И пока браконьеры ловили рыбу, рыбоохрана ловила их. За два месяца инспекторы оштрафовали нарушителей почти на миллион рублей. По словам специалистов, на реках и водоёмах области работали круглосуточные посты с быстроходными катерами. Кстати, активно помогают в охоте на браконьеров студенты сельхозакадемии. Больше всего любителей незаконного лова поймали на Ангаре в черте крупных городов, на Усть-Илимском, Братском и Иркутском водохранилищах.

— И предъявлено исков за незаконную добычу биоресурсов на 263 тысячи рублей. Изъято также 510 штук сетей общей длиной 20 500 метров. 37 лодок, — говорит заместитель начальника отдела Госконтроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства Ринат Енин.

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