Запрет на вылов рыбы, которая нерестится весной, сняли в Иркутской области

Он действовал с 25 апреля. Однако не все смотали удочки и сняли сети на эти два месяца. И пока браконьеры ловили рыбу, рыбоохрана ловила их. За два месяца инспекторы оштрафовали нарушителей почти на миллион рублей. По словам специалистов, на реках и водоёмах области работали круглосуточные посты с быстроходными катерами. Кстати, активно помогают в охоте на браконьеров студенты сельхозакадемии. Больше всего любителей незаконного лова поймали на Ангаре в черте крупных городов, на Усть-Илимском, Братском и Иркутском водохранилищах.

— И предъявлено исков за незаконную добычу биоресурсов на 263 тысячи рублей. Изъято также 510 штук сетей общей длиной 20 500 метров. 37 лодок, — говорит заместитель начальника отдела Госконтроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства Ринат Енин.