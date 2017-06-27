Глава Совгаванского района: Я абсолютно не хотел бы, чтобы наказали «Ремсталь»

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

Выполнение «Ремсталью» работ сверх регламента привело к остановке строительства газового терминала в Советской Гавани. Разрешение компании городской муниципалитет выдал только на предварительные работы, сообщил корр. ИА AmurMedia глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков.

Ранее агентство сообщало, что строительство железнодорожных путей «Ремсталью» в Советской Гавани остановил на 90 суток Арбитражный суд Хабаровского края. Причиной разбирательства стало ходатайство регионального комитета Госстройнадзора, заявившего об отсутствии разрешения на ведение работ.

По оценке главы Советско-Гаванского района Юрия Бухрякова, компания старалась быстрее реализовать свой проект по строительству газового терминала и поэтому вышла за рамки регламента подготовительных работ, на которые получила разрешение в городской администрации.

— Я абсолютно не хотел бы, чтобы Бадрутдинова наказывали. Но таков порядок, — подчеркнул Юрий Бухряков.

После подготовительных, уточнил глава района, идут строительно-монтажные работы. Для них нужно заключение госэкспертизы, которое, по информации Юрия Бухрякова, будет получено только в августе.

— «Ремсталь» не могла получить заключение, так как ранее их участок пересекался с федеральной землей, которая находилась в ПОЭЗе. После того, как ПОЭЗ приказал долго жить, землю весной передали нам, а мы арендовали ее компании и она начала работать дальше, — пояснил Юрий Бухряков.