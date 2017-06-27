Глава Совгаванского района: Я абсолютно не хотел бы, чтобы наказали «Ремсталь»
Юрий Бухряков пояснил, почему компании приостановили строительство.
Юрий Бухряков пояснил, почему компании приостановили строительство.
Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.
Выполнение «Ремсталью» работ сверх регламента привело к остановке строительства газового терминала в Советской Гавани. Разрешение компании городской муниципалитет выдал только на предварительные работы, сообщил корр. ИА AmurMedia глава
Ранее агентство сообщало, что строительство железнодорожных путей «Ремсталью» в Советской Гавани остановил на 90 суток Арбитражный суд Хабаровского края. Причиной разбирательства стало ходатайство регионального комитета Госстройнадзора, заявившего об отсутствии разрешения на ведение работ.
По оценке главы
— Я абсолютно не хотел бы, чтобы Бадрутдинова наказывали. Но таков порядок, — подчеркнул Юрий Бухряков.
После подготовительных, уточнил глава района, идут
— «Ремсталь» не могла получить заключение, так как ранее их участок пересекался с федеральной землей, которая находилась в ПОЭЗе. После того, как ПОЭЗ приказал долго жить, землю весной передали нам, а мы арендовали ее компании и она начала работать дальше, — пояснил Юрий Бухряков.