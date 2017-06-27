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10:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Администрация отложила введение коэффициента плотности застройки в Перми

Сегодня гордума Перми должна была рассмотреть пакет изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поправки в том числе включают введение коэффициента плотности застройки для жилых зон (Ж-1, Ж-2 и Ц-1).

Значения коэффициента зависят от размеров участков. Чем больше территория — тем большая плотность застройки допускается. Для участков площадью от 1,2 до 1,99 тыс. кв. м устанавливается коэффициент 1,5, для участков площадью 2−2,99 тыс. кв. м — коэффициент 2, для участков от 3 до 4,99 тыс. кв. м — 2,3, для участков от 5 тыс. кв. м и больше — 2,5.

Председатель думы Юрий Уткин сообщил, что утром от главы города Дмитрия Самойлова поступило письмо о переносе на более поздний срок рассмотрения изменений в ПЗЗ. Вопрос был исключен из повестки заседания думы.

Напомним, проект администрации Перми, устанавливающий коэффициент плотности застройки, был представлен в декабре прошлого года. По замыслу городских властей, он должен упорядочить жилую застройку, сделать более комфортной среду проживания. Первоначально мэрия предлагала ввести единый коэффициент «2» для жилых зон. Инициатива вызвала большой резонанс среди застройщиков — девелоперы прогнозировали значительное падение объемов строительства и рост цен на жилье. После обсуждений проект был скорректирован, администрация предложила дифференцированный коэффициент плотности и смягчила ряд других условий. На прошлой неделе проект в числе других поправок в ПЗЗ был рассмотрен на профильном комитете думы по градостроительству.

Депутаты остались недовольны тем, что эта знаковая поправка оказалась в пакете с другими изменениями в правила землепользования и застройки. Для проработки спорных моментов было решено отложить рассмотрение вопроса на внеочередном заседании комитета перед пленаркой думы, но сегодня комитет не состоялся.

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