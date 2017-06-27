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10:48 (мск), источник: Вести - Пермь

Подрядчик рассказал когда откроют для движения Северную дамбу в Перми

Как идет реконструкция одной из основных транспортных артерий города.

Источник: Вести - Пермь

На Северной дамбе в Перми сегодня начали укладывать новую ливневую канализацию. За прошедшую неделю глобальной реконструкции здесь демонтировали старые трамвайные пути и асфальт. Пока, как говорят, все работы идут по графику. Что уже сделали, а что еще предстоит?

Для того чтобы уложиться точно в срок и открыть автомобильное движение к 1 августа, подрядчик на объекте ведет работу сразу по нескольким направлениям. Сейчас здесь работает больше 10 единиц дорожной техники и больше 30 человек. Все происходит в круглосуточном режиме.

Подрядчик уже разобрал трамвайные пути, убрал старые рельсы, сейчас ведется прокладка первого футляра на сети водопровода, ведутся работы по перекладке сетей инженерных коммуникаций: сетей водоотвода и ливневой канализации. Последнее позволит устранить застои воды, которые можно было видеть после ливней в нижней части дамбы.

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