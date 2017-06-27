Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Киев ответил на решение суда по спору с Россией на $3 млрд
5 удивительных фокусов с содой
Опрос показал число украинцев, считающих Крым российским
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: Россия «уничтожит» США в Саудовской Аравии поставками оружия
В США показали быстро «дрифтующий» авианосец – СМИ
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Дрифт атомного авианосца ВМС США сняли на камеру – СМИ
СМИ: Михаил Задорнов отказался лечиться от рака
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Среднеуральске построили дом «для российской семьи»

В рамках федеральной программы.

Источник: УралИнформБюро

26 июня 2017 года в Среднеуральске сдан 8-этажный дом, построенный по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Проект реализован компаний «Атомстройкомплекс».

Общая жилая площадь новостройки превышает 17 тысяч квадратных метров. Дом насчитывает 322 благоустроенные квартиры: 139 — однокомнатные, 110 — двухкомнатные, 73 — трехкомнатные. Стоимость одного квадратного метра для участников федеральной программы составляет 35 тысяч рублей. В ее рамках в доме уже реализовано 142 квартиры общей площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров.

Новостройка расположена в новом микрорайоне «Пихтовый», где уже обустроены детские и спортивные площадки, выполнено озеленение, возведен современный детсад.

В торжественной церемонии передачи ключей новоселам принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Новоселье — важное событие в жизни каждого человека. Для вас это событие стало возможным благодаря программе, которая в вашем городе реализуется совместными усилиями правительства России, правительства Свердловской области, руководства муниципалитета и строительной компании «Атомстройкомплекс», — сказал Евгений Куйвашев, добавив, что за последние 5 лет на Среднем Урале было построено свыше 10 миллионов квадратных метров благоустроенного жилья.

Осмотрев квартиры в одном из подъездов, губернатор остался доволен качеством строительных и отделочных работ, планировками и выполненным ремонтом. Он пожелал новоселам счастливой, благополучной жизни в новом доме, а также поблагодарил строителей за качественно реализованный жилищный проект.

Следует отметить, что во всех квартирах дома выполнена чистовая отделка. В окнах установлены двухкамерные стеклопакеты, на входе в квартиры — металлические двери, на стенах — обои под покраску, на полу постелен ламинат.

Всего в рамках программы «Жилье для российской семьи» в четырех муниципалитетах Свердловской области (Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Среднеуральске и Белоярском) льготным категориям граждан за 2015−2017 годы было продано 495 квартир экономического класса. Их общая площадь — почти 24 тысячи квадратных метра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
У Екатеринбурга отнимают статус "полуторамиллионника"
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
В РФС рассказали о недостатке ума у Дзюбы и Кокорина
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы России
Москва разработала план по решению проблемы КНДР
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
BMW нового поколения: официальные фото BMW представила кроссовер Х3 очередной генерации
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
20-летие поттерианы: как выглядят сейчас звезды «Гарри Поттера» Ровно 20 лет назад увидела свет первая книга поттерианы — в честь этой даты вспоминаем главных героев серии и смотрим, как выглядят актеры, воплотившие их на экране
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь