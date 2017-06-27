Султанов высказался об идее создания международной криптовалюты

При этом он отметил, что в общемировом масштабе корень этого вопроса в стабильности международной финансовой системы.

«Это требует взаимодействия систем, в первую очередь финансовых систем ряда стран. Например, в рамках Евразийского экономического союза. Вопросы по координации денежно-кредитных политик и платежных систем периодически поднимаются, но должна быть, конечно же, готовность», — сказал Бахыт Султанов в ходе отчетной встречи с населением.

«К сожалению, начиная с 2008 года, мы переживаем уже не одну волну различных кризисов. И в основе его, конечно же, стоит несовершенство финансовой системы. Криптовалюты, уровень защищенности их от подделок и стабильный рост за этот период, конечно же, обращают внимание все больше и больше к себе. Тем более, что цифровизация всех отраслей сегодня идет семимильными шагами. И это неизбежно для финансового сектора, и задача как раз обеспечить безопасность и стабильность международных валют», — рассказал министр.

Бахыт Султанов отметил, что данный вопрос требует больших обсуждений, но в перспективе ввод криптовалюты может помочь стабильности экономики.

«К сожалению, те валюты, которые сегодня есть, в годы кризиса показали множество проблем. Я думаю, что это вопрос больших обсуждений. Конкретно для Казахстана, конечно же, мы стараемся сейчас уйти от зависимости от нефти. Вы сами видите, как небольшие колебания (цены) нефти влияют на нацвалюты соседних стран и нашу. С учетом тех задач по диверсификации экономики, по стабильному росту экономики, конечно же, создание таких валют может создать дополнительные условия по надежному и устойчивому росту», — заявил министр.

Ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести в мире единую криптовалюту. По словам Президента, единая криптовалюта позволила бы избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях. Глава Государства отметил, что валюта должна иметь простой, транспарентный механизм эмиссии, подвластный ее потребителям.