Хабаровск залетел в список городов с самым дорогим жильём

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

Эксперты Domofond.ru составили список российских городов с самой высокой стоимостью кв. метра по итогам мая 2017 года. В нем предсказуемо лидируют Москва (199,5 тысячи рублей за метр, годом ранее она составляла 208,5 тысячи рублей) и Петербург (110,3 тысячи рублей против 106,3 тысячи год назад). Хабаровск располагается на седьмом месте, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Domofond.ru.

На третьем месте в нынешнем году находится Сочи. Он незначительно обогнал Владивосток по стоимости кв. метра. Сейчас цена составляет 96,8 тысячи и 95,6 тысячи рублей соответственно. Годом ранее средняя стоимость кв. метра в Сочи составляла 92 тысячи рублей, а во Владивостоке достигала 99,5 тысячи. Пятое место, как и годом ранее, заняла Балашиха. Сейчас кв. метр жилья в городе в среднем стоит 87,2 тысячи рублей против 91,5 тысячи в мае 2016 года.

Также в топ-10 российских городов с самым дорогим жильем вошел Севастополь. Он, как и годом ранее, находится на 6 месте рейтинга. Средняя стоимость кв. метра в городе в мае 2017 года составила 81,7 тысячи рублей против 87,1 тысячи годом ранее. 7 и 8 место заняли соответственно Хабаровск (69,7 тысячи рублей за кв. метр) и Екатеринбург (68,7 тысячи рублей за кв. метр), годом ранее екатеринбургское жилье стоило дороже (71,3 тысячи рублей за кв. метр против 71 тысячи в Хабаровске). Замкнули топ-10 Казань и Нижний Новгород, чьи позиции в рейтинге с прошлого года не изменились. Стоимость кв. метра в Казани за год подорожало с 66,4 тысячи до 67 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде подешевело в среднем с 64,6 тысячи до 62,6 тысячи рублей за кв. метр.