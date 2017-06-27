Впервые в России — в Екатеринбурге может появиться восьмой район
По прогнозам в микрорайоне Академический будет проживать свыше 300 тыс. жителей.
По прогнозам в микрорайоне Академический будет проживать свыше 300 тыс. жителей.
В Екатеринбурге необходимо создавать восьмой административный район. Об этом сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, отвечая на вопросы депутатов городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мне кажется, что восьмой административный район в Екатеринбурге нужно делать. По прогнозам в микрорайоне Академический будет проживать порядка 300 тысяч жителей. Это почти средний российский город», — заявил Александр Якоб.
Он сообщил, что подобных решений ранее в России не принималось, а потому «списать не у кого» и всю правовую и нормативную базу придётся создавать самостоятельно. Более того он отметил, что подобные решения должны приниматься на уровне правительства российской Федерации, так как придётся создавать новые подразделения федеральных управлений и ведомств, строить здания для их размещения.
«Это длинное решение, непростое», — подытожил глава администрации Екатеринбурга.
Напомним, что в Екатеринбурге существует семь районов: Ленинский, Кировский, Чкаловский, Орджоникидзевский, Октябрьский, Железнодорожный и
Отметим, что на данный момент в Екатеринбурге проживает чуть более полутора миллионов жителей.