Впервые в России — в Екатеринбурге может появиться восьмой район

«Мне кажется, что восьмой административный район в Екатеринбурге нужно делать. По прогнозам в микрорайоне Академический будет проживать порядка 300 тысяч жителей. Это почти средний российский город», — заявил Александр Якоб.

В Екатеринбурге необходимо создавать восьмой административный район. Об этом сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, отвечая на вопросы депутатов городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Он сообщил, что подобных решений ранее в России не принималось, а потому «списать не у кого» и всю правовую и нормативную базу придётся создавать самостоятельно. Более того он отметил, что подобные решения должны приниматься на уровне правительства российской Федерации, так как придётся создавать новые подразделения федеральных управлений и ведомств, строить здания для их размещения.

«Это длинное решение, непростое», — подытожил глава администрации Екатеринбурга.

Напомним, что в Екатеринбурге существует семь районов: Ленинский, Кировский, Чкаловский, Орджоникидзевский, Октябрьский, Железнодорожный и Верх-Исетский. В последние годы идёт активная застройка микрорайона Академический в юго-западной части города. При этом данный жилой район в составе Ленинского и Верх-Исетского административных районов Екатеринбурга. Его площадь составит 2500 га, приблизительно 1200 га из них — лесопарковые зоны. В результате бурного роста строительства в микрорайоне ранее уже поднимался вопрос о возможном создании восьмого административного района Екатеринбурга — района Академический.

Отметим, что на данный момент в Екатеринбурге проживает чуть более полутора миллионов жителей.