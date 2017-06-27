На участке федеральной трассы в Новосибирске рядом со стройкой вновь возникла трещина

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Трещина длиной в несколько метров вновь возникла на федеральной трассе в Новосибирске рядом со строящимся многофункциональным центром «Снежная миля» спустя два месяца после ремонта. Как сообщила во вторник ТАСС пресс-служба мэрии, ситуация находится на контроле ремонтного предприятия, новый разлом будет ликвидирован до 30 июня.

«Деформация проезжей и тротуарной части на участке ул. Большевистской (федеральная трасса — прим. ТАСС) возникала из-за того, что при проектировании и устройстве временного крепления котлована не был учтен реальный гидрологический режим грунтового массива. Весной стенки котлована были укреплены, проезжая и тротуарная части восстановлены. Но деформация грунта уже произошла, из-за чего могут возникать новые просадки. Разработано техническое решение, которое передано застройщику для ремонта крепления и устранения просадки в срок до 30 июня», — сообщили в мэрии.

Как сказал ТАСС Юрий Бутримов, представитель строящей «Снежную милю» компании «Эталон», трещины будут возникать до тех пор, пока ведется строительство.

Разлом на улице Большевистской, одной из самых загруженных в Новосибирске, возник в конце прошлого года, а спустя несколько месяцев, в марте, образовалась трещина, из- за чего движение по трассе было ограничено.

Региональный Госстройнадзор подал иск к генподрядчику с требованием устранить нарушения, прокуратура организовала проверку. Как показала экспертиза, причиной просадки стало разуплотнение грунта на глубине 9 метров из-за подземных вод. Трещина была ликвидирована в конце апреля.