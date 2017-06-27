Во Владивостоке неожиданно подешевело жилье

Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.

Владивосток, в 2016 году входящий в топ-3 рейтинга по стоимости квадратного метра, опустился на четвертую строчку, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. Столица Приморья уступила свое место Сочи. Первое и второе место традиционно занимают Москва и Санкт-Петербург, соответственно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Domofond.ru.

Несмотря на то, что Москва по-прежнему остается городом с самым дорогим жильем, стоимость кв. метра в столице за год упала на 4,3% — с 208,5 тысяч рублей в мае 2016 года до 199,5 тысячи рублей в мае 2017 года.

Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург. В Северной столице цены на кв. метр, напротив, продемонстрировали устойчивый рост — 110,3 тысячи рублей против 106,3 тысячи рублей годом ранее. Таким образом, квартиры в Санкт-Петербурге за год стали дороже на 3,8%.

Замыкает тройку лидеров Сочи, который в мае 2016 года был лишь на 4-м месте. Стоимость кв. метра в столице Олимпийских игр 2014 составила 96,8 тысячи рублей.

Владивосток, годом ранее входящий в топ-3, опустился на четвертую строчку, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. Екатеринбург и Хабаровск за прошедшие 12 месяцев поменялись в рейтинге местами: административный центр Свердловской области переместился на одну отметку вниз, с 7-го на 8-е место, а Хабаровск оказался на 7-й позиции со средней ценой 69,8 тысячи рублей за кв. метр. В число городов с наиболее высокими показателями стоимости жилья вошли также Балашиха, Севастополь, Казань и Нижний Новгород.