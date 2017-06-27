Во Владивостоке неожиданно подешевело жилье
Столица Приморья ушла из лидеров рейтинга самых дорогих городов страны по цене за квадратный метр.
Столица Приморья ушла из лидеров рейтинга самых дорогих городов страны по цене за квадратный метр.
Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.
Владивосток, в 2016 году входящий в топ-3 рейтинга по стоимости квадратного метра, опустился на четвертую строчку, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. Столица Приморья уступила свое место Сочи. Первое и второе место традиционно занимают Москва и
Несмотря на то, что Москва
Вторую строчку рейтинга занял
Замыкает тройку лидеров Сочи, который в мае 2016 года был лишь на 4-м месте. Стоимость кв. метра в столице Олимпийских игр 2014 составила 96,8 тысячи рублей.
Владивосток, годом ранее входящий в топ-3, опустился на четвертую строчку, потеряв в цене жилой недвижимости почти 4%. Екатеринбург и Хабаровск за прошедшие 12 месяцев поменялись в рейтинге местами: административный центр Свердловской области переместился на одну отметку вниз, с 7-го на 8-е место, а Хабаровск оказался на 7-й позиции со средней ценой 69,8 тысячи рублей за кв. метр. В число городов с наиболее высокими показателями стоимости жилья вошли также Балашиха, Севастополь, Казань и Нижний Новгород.