В Челябинской области будут мониторить все госзакупки

Мониторинг закупок госорганов для обеспечения нужд региона будет осуществляться на постоянной основе. Информацию планируют собирать из единой информационной базы, из писем и обращений граждан, поступающих в главное контрольное управление. Также будут учитываться судебные решения, акты и другие открытые источники информации.

«Ежегодно отчеты о результатах мониторинга госзакупок будет размещаться на нашем сайте. В нем будет вся информация о закупках, товарах и услугах для нужд Челябинской области», — рассказала первый заместитель начальника главного контрольного управления Светлана Микушина.