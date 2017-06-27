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11:09 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области будут мониторить все госзакупки

В Челябинской области будут мониторить все госзакупки. О создании системы мониторинга говорили сегодня, 27 июня. на заседании правительства Челябинской области.

Мониторинг закупок госорганов для обеспечения нужд региона будет осуществляться на постоянной основе. Информацию планируют собирать из единой информационной базы, из писем и обращений граждан, поступающих в главное контрольное управление. Также будут учитываться судебные решения, акты и другие открытые источники информации.

«Ежегодно отчеты о результатах мониторинга госзакупок будет размещаться на нашем сайте. В нем будет вся информация о закупках, товарах и услугах для нужд Челябинской области», — рассказала первый заместитель начальника главного контрольного управления Светлана Микушина.

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