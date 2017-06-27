Для Челябинска и Магнитогорска приобретут новые трамваи

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

В 2017 году в области планируется приобретение 10 трамвайных вагонов для Челябинска и 15 — для Магнитогорска.

Кроме того, в регионе идет работа над поправками в областной закон, который позволит предоставлять льготы по налогу на имущество собственникам транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива или работающих на электрическом двигателе.

По словам руководителя областного миндора Дмитрия Микулика, согласно сведениям государственного экологического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Челябинском и Магнитогорском округах. В целях снижения негативного воздействия автомобильного транспорта общего пользования на окружающую среду производится строительство тоннелей и эстакад, объездных дорог, вынос магистралей из жилой застройки, а также озеленение территорий.

«Это обеспечит повышение скорости движения автотранспорта, влекущее уменьшение расхода топлива за счет отсутствия простоев и как следствие, сокращение загрязнения атмосферного воздуха выбросами продуктов сгорания», — пояснил он.

Также властями рассматривается возможность введения мер по ограничению движения в населенных пунктах отдельным категориям грузового автотранспорта, не отвечающего стандартам Евро-5 и выше, а также въезд в населенные пункты всех категорий грузовых автомобилей в дневное время с шести утра до восьми вечера.