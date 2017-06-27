Строители закончили работы в левом крыле аэровокзала Храброво и перешли в правое

Об этом сообщает «Страна Калининград».

Там не менее объект ждёт окончания работы приёмной комиссии. В пресс-службе аэропорта из осторожности не называют дату торжественного открытия левого крыла комплекса, так как её уже не раз приходилось переносить.

«Сами ждём со дня на день объявления этого события, — говорит помощник гендиректора по связям с общественностью АО “Аэропорт Храброво” Наталья Грицун. — Но комиссия до сих пор работает, заключения о его готовности ещё нет».

Тем временем работу левого крыла аэропорта проверяют в тестовом режиме: запускают систему выдачи багажа, системы безопасности, убирают территории, доделывают привокзальную площадь.

В правом крыле подрядчик уже начал устанавливать металлоконструкции стеклянной пристройки. В пресс-службе Храброво заявили, что аэропорт работает в штатном режиме: есть небольшие задержки по рейсам, но они связаны с тем, что авиакомпании оптимизируют своё расписание.

Ранее планировалось, что новый терминал Храброво откроет свои двери для первых пассажиров в первой декаде июля. По проекту сдача всего аэровокзального комплекса намечена на март 2018 года. Ранее глава компании «Новапорт», вложившей в реконструкцию Храброво 12 млрд рублей, назвал достройку аэропорта самым тяжёлым проектом в своей практике.