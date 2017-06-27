Строители закончили работы в левом крыле аэровокзала Храброво и перешли в правое
В аэровокзале калининградского аэропорта Храброво закончены работы в левом крыле, строители перешли в правое.
В аэровокзале калининградского аэропорта Храброво закончены работы в левом крыле, строители перешли в правое.
Об этом сообщает «Страна Калининград».
Там не менее объект ждёт окончания работы приёмной комиссии. В
«Сами ждём со дня на день объявления этого события, — говорит помощник гендиректора по связям с общественностью АО “Аэропорт Храброво” Наталья Грицун. — Но комиссия до сих пор работает, заключения о его готовности ещё нет».
Тем временем работу левого крыла аэропорта проверяют в тестовом режиме: запускают систему выдачи багажа, системы безопасности, убирают территории, доделывают привокзальную площадь.
В правом крыле подрядчик уже начал устанавливать металлоконструкции стеклянной пристройки. В
Ранее планировалось, что новый терминал Храброво откроет свои двери для первых пассажиров в первой декаде июля. По проекту сдача всего аэровокзального комплекса намечена на март 2018 года. Ранее глава компании «Новапорт», вложившей в реконструкцию Храброво 12 млрд рублей, назвал достройку аэропорта самым тяжёлым проектом в своей практике.