Цена на проезд в маршрутках Симферополя станет ниже, чем на троллейбусах
Замглавы администрации Симферополя подчеркнул, что в ближайшее время повышение стоимости проезда в городских маршрутках не ожидается.
Замглавы администрации Симферополя подчеркнул, что в ближайшее время повышение стоимости проезда в городских маршрутках не ожидается.
С 1 июля проезд в симферопольских маршрутках будет дешевле, чем цена троллейбусного билета, передает Крыминформ, ссылаясь на первого замглавы администрации города Александра Овдиенко.
Согласно его данным, в ближайшее время повышение стоимости проезда в маршрутках не ожидается.
«Повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте пока не рассматривается», — подчеркнул он.
Напомним, что в январе 2017 году Госкомцен республики заявил о повышении стоимости проезда в городских троллейбусах полуострова до 14 рублей.