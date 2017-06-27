Цена на проезд в маршрутках Симферополя станет ниже, чем на троллейбусах

С 1 июля проезд в симферопольских маршрутках будет дешевле, чем цена троллейбусного билета, передает Крыминформ, ссылаясь на первого замглавы администрации города Александра Овдиенко.

Согласно его данным, в ближайшее время повышение стоимости проезда в маршрутках не ожидается.

«Повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте пока не рассматривается», — подчеркнул он.

Напомним, что в январе 2017 году Госкомцен республики заявил о повышении стоимости проезда в городских троллейбусах полуострова до 14 рублей.