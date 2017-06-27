Касымбек обещает снижение цен на авиабилеты

«Нам необходимо 800 тысяч тонн авиакеросина. В настоящее время наши три завода производят 300 тысяч тонн. Этого объема нам недостаточно, поэтому мы закупаем его из России. Это в свою очередь влияет на его стоимость, что повышает его на 30−40%. Министерство энергетики заверило нас, что до конца этого года завершат реконструкцию. И со следующего весь объем необходимого авиакеросина будет производиться у нас в Казахстане», — сказал он после окончания брифинга в правительстве в интервью журналистам.

В то же время глава ведомство отметил, что это должно повлиять на снижение стоимости авиабилетов в РК.

«Что это даст рядовому потребителю? Это все повлияет на удешевление билетов. В ценообразовании авиабилетов 30−35% приходится на авиакеросин. Если снижется стоимость этого керосина, то это повлияет и на стоимость авиабилетов. А, когда уже будем полностью свой отечественный авиакеросин использовать, то его составляющее в ценообразовании билетов будет примерно 20−25%», — указал Ж. Касымбек.