В Красноярском крае самые высокие зарплаты в СФО
Красноярский край оказался лидером по уровню среднемесячной зарплаты среди регионов Сибирского федерального округа.
Красноярский край оказался лидером по уровню среднемесячной зарплаты среди регионов Сибирского федерального округа.
Согласно исследованиям Новосибирскстата, в
По уровню зарплат традиционно лидируют сотрудники сферы добычи полезных ископаемых (в среднем 78789 рублей в месяц) и обрабатывающих производств (55902 рубля).
Работники предприятий здравоохранения и социальных услуг получают 28203 рубля в месяц. На предприятиях торговли сотрудники зарабатывают 20415 рублей в месяц, что немногим больше, чем у работников сельского хозяйства (20370 рублей).
Меньше всех среднемесячная зарплата у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 19012 рублей.