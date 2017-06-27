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11:42 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае самые высокие зарплаты в СФО

Красноярский край оказался лидером по уровню среднемесячной зарплаты среди регионов Сибирского федерального округа.

Источник: Reuters

Согласно исследованиям Новосибирскстата, в январе-апреле 2017 года среднемесячная зарплата в СФО составила 31605 рублей. В Красноярском крае среднемесячная зарплата составляет 37388 рублей, что выше средней по округу почти на шесть тысяч. Как отмечают статистики, более высокий уровень зарплаты во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики региона и величиной применяемого районного коэффициента. Меньше всего зарабатывают жители Алтайского края — 21076 рублей.

По уровню зарплат традиционно лидируют сотрудники сферы добычи полезных ископаемых (в среднем 78789 рублей в месяц) и обрабатывающих производств (55902 рубля).

Работники предприятий здравоохранения и социальных услуг получают 28203 рубля в месяц. На предприятиях торговли сотрудники зарабатывают 20415 рублей в месяц, что немногим больше, чем у работников сельского хозяйства (20370 рублей).

Меньше всех среднемесячная зарплата у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 19012 рублей.

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