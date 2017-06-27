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11:59 (мск), источник: ИА REGNUM

Свободный порт Владивостока лишает рыбы коренные малочисленные народы

В Приморском крае намечается социальный взрыв.

Источник: Reuters

В Приморском крае удэгейцы, тазы и гольды могут остаться без основы своего существования — власти не одобряют участки под добычу рыбы. По словам президента Союза коренных малочисленных народов региона Валентина Андрейцева, чиновники среди аргументов на отказ приводят ущемление интересов местного населения и резидентов свободного порта Владивосток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Президент Союза коренных малочисленных народов Приморского края отметил, что в ноябре 2016 года стало известно о запрете Росрыболовства добывать общинам рыбу без определения рыбопромысловых участков. По опыту прошлых лет граждане определились с участками, скорректировали их границы с Приморрыбводом, а после согласовали документы в гидрографической службе ТОФ. Однако дальнейший процесс застопорил заместитель главы Ольгинского района, который из восьми представленных жителями участков одобрил лишь два.

«Аргументы замглавы администрации Ольгинского района — иначе будут ущемлены интересы местного населения, а также это оттолкнет инвесторов свободного порта Владивосток, — обозначил Валентин Андрейцев. — Получается, что мы, проживающие в районе удэгейцы, тазы и гольды, не местное население? И не лучше ли, вместо того чтобы ждать иностранных инвесторов, дать возможность нам самим сегодня создавать рабочие места и платить налоги в казну?».

Представитель общины добавил, что к ним на участки регулярно приезжают рыбачить ещё четыре общины из других районов Приморья. Многие годы четыре озера и четыре морских участка кормят примерно 700 человек.

«Мы не хотим социального взрыва на территории. Наша цель — честно трудиться, содержать семьи и развивать территорию», — заключил Валентин Андрейцев.

В настоящее время с указанной проблемой коренные малочисленные народы Приморья обратились к депутату Госдумы РФ Виктору Пинскому. Парламентарий отметил, что прежде чем делать ставку на чужих, надо помочь своим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье родовая кочевая община Красноармейского района «Удэге» не может полноценно осуществлять свою хозяйственную деятельность. На протяжении длительного времени чиновники не исполняют решение суда и не передают коренному малочисленному народу землю. Бездействуют и судебные приставы.

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