Перелом: в муниципальном транспорте Екатеринбурга вырос пассажиропоток
Глава администрации города заявил о «положительной динамике в экономике».
Глава администрации города заявил о «положительной динамике в экономике».
В Екатеринбурге по итогам прошедших месяцев 2017 года отмечается положительная динамика пассажиропотока на наземном общественном транспорте муниципальных предприятий города. Об этом сообщил глава администрации Александр Якоб, в ходе своего выступления на 67 заседании гордумы Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В ходе заседания Александр Якоб представил отчёт об основных макроэкономических показателях развития города в 2016 году. В ходе заседания был задан вопрос о проблемах, связанных с экономическим положением транспортных муниципальных предприятий Екатеринбурга.
Александр Якоб подтвердил, что ранее действительно пассажиропоток на муниципальном транспорте уменьшался, а на коммерческом увеличивался, но в 2017 году эта тенденция переломлена. При этом он отметил, что положительная динамика достигнута не в рамках предстоящей транспортной реформы, а за счёт текущих решений мэрии. Также глава администрации заявил, что городская администрация намерена сохранить муниципальный транспорт.
«Мы хотим сохранить муниципальные предприятия. Пусть на рынке перевозок будут и те и другие. Эксперты отмечают, что сохранившийся в Екатеринбурге муниципальный транспорт, как положительный для города фактор», — сообщил Александр Якоб.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года транспортные муниципальные предприятия Екатеринбурга оказались в непростой экономической ситуации. Так в январе и феврале энергетики дважды угрожали отключить электроэнергию на подстанциях снабжающих током трамвайные и троллейбусные сети
Напомним, что в Екатеринбурге планируется провести масштабную реформу общественного городского транспорта. Нововведения предполагают отмену большинства привычных маршрутов и создание сети новых более коротких маршрутов, пересадочных пунктов и переход на повременную оплату проезда. Реформа планировалась на 1 июля 2017 года, но была перенесена на лето 2019 года.