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11:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Перелом: в муниципальном транспорте Екатеринбурга вырос пассажиропоток

Глава администрации города заявил о «положительной динамике в экономике».

В Екатеринбурге по итогам прошедших месяцев 2017 года отмечается положительная динамика пассажиропотока на наземном общественном транспорте муниципальных предприятий города. Об этом сообщил глава администрации Александр Якоб, в ходе своего выступления на 67 заседании гордумы Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе заседания Александр Якоб представил отчёт об основных макроэкономических показателях развития города в 2016 году. В ходе заседания был задан вопрос о проблемах, связанных с экономическим положением транспортных муниципальных предприятий Екатеринбурга.

Александр Якоб подтвердил, что ранее действительно пассажиропоток на муниципальном транспорте уменьшался, а на коммерческом увеличивался, но в 2017 году эта тенденция переломлена. При этом он отметил, что положительная динамика достигнута не в рамках предстоящей транспортной реформы, а за счёт текущих решений мэрии. Также глава администрации заявил, что городская администрация намерена сохранить муниципальный транспорт.

«Мы хотим сохранить муниципальные предприятия. Пусть на рынке перевозок будут и те и другие. Эксперты отмечают, что сохранившийся в Екатеринбурге муниципальный транспорт, как положительный для города фактор», — сообщил Александр Якоб.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года транспортные муниципальные предприятия Екатеринбурга оказались в непростой экономической ситуации. Так в январе и феврале энергетики дважды угрожали отключить электроэнергию на подстанциях снабжающих током трамвайные и троллейбусные сети из-за накопившихся долгов Екатеринбургского МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Также на муниципальном автобусном предприятии образовались долги по заработной плате. В результате ситуация попала на контроль надзорных органов.

Напомним, что в Екатеринбурге планируется провести масштабную реформу общественного городского транспорта. Нововведения предполагают отмену большинства привычных маршрутов и создание сети новых более коротких маршрутов, пересадочных пунктов и переход на повременную оплату проезда. Реформа планировалась на 1 июля 2017 года, но была перенесена на лето 2019 года.

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