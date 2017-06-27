Юбилейный мост в Омске отремонтируют в сжатые сроки к июню 2018 года

Сегодня на пресс-конференции по дорожным работам был затронут один из самых важных вопросов, волнующий горожан: ремонт Юбилейного моста.

Сперва планировалось, что ремонтные работы завершатся в ноябре 2018 года. Однако сроки работ пришлось пересмотреть: к июню следующего года на улице Бударина должны сделать фан-зону для трансляции Чемпионата Мира по футболу, который состоится 14 июня.

Сегодня первый вице-мэр Фролов заявил о корректировке сроков ремонта моста. Теперь его планируют реконструировать к июню 2018 года.

Сергей Фролов, первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства:

— Нормативный срок — 14 месяцев. Но хотелось бы сделать работы как можно быстрее, но без гонок. В случае, если произойдут различные форс-мажоры и поймем, что в срок не уложимся, мы отдадим приоритет безопасности.

В середине сентября на площади Ленина появится строительный городок, вскоре Юбилейный мост закроют для горожан.

В департаменте транспорта тем временем прорабатывают варианты схем движения на то время, пока мост будет закрыт. Близлежащие небольшие улочки, на которые ляжет основная нагрузка транспортных потоков после перекрытия моста, планируется отремонтировать силами БУ «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Речь идет об улицах Тюменской, Краснофлотской и других. Также на этот период будут отрегулированы светофоры, а стоянка на многих центральных улицах будет запрещена.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:

— В данный момент мы должны понимать одно: реконструкция нужна всем жителям города, не только городским властям. Мы все должны предпринять усилия, чтобы не было транспортного коллапса.

Напомним, ремонт Юбилейного моста обойдется в 338 миллионов рублей, 100 из которых выделил региональный Минстрой.