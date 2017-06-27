Волгоградская область вошла в топ-6 по уровню доходов населения в ЮФО

Волгоградская область заняла шестое место из восьми в рейтинге регионов ЮФО по уровню доходов в среднем на душу населения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, в январе-апреле 2017 года денежные доходы волгоградцев составляли 19 099 рублей, а расходы — 16 093 рубля. При этом среднемесячная номинальная заработная плата составляла 26 542 рубля.

Добавим, что просроченная задолженность по заработной плате в регионе достигает 22,8 миллиона рублей.

Безработными на конец мая 2017 года числились 11 200 человек.