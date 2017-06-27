Волгоградская область вошла в топ-6 по уровню доходов населения в ЮФО
В среднем в регионе доходы на душу населения составляют 19 099 рублей.
В среднем в регионе доходы на душу населения составляют 19 099 рублей.
Волгоградская область заняла шестое место из восьми в рейтинге регионов ЮФО по уровню доходов в среднем на душу населения.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, в
Добавим, что просроченная задолженность по заработной плате в регионе достигает 22,8 миллиона рублей.
Безработными на конец мая 2017 года числились 11 200 человек.