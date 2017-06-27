Число нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья продолжает расти

На встрече обсуждались вопросы расселения аварийного жилищного фонда, а также внесение изменений в закон «О связи».

Депутат Дмитрий Сазонов считает, что в числе проблем, волнующих граждан, сегодня на первый план выходит доступность к интернету, так как он позволяет человеку в любой точке мира общаться с другими людьми.

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы РФ:

— Проблема становится очень актуальной, особенно для отдаленных населённых пунктов. Программа, которая сегодня действует, не в полной мере обеспечивает коммуникации, особенно для отдалённых и малонаселённых территорий численностью от 250 до 500 человек. Технологии, которые использовались ранее, например, таксофонная связь, сегодня не отвечает уровню развития современного общества.

Максим Решетников и депутаты обсуждали, как обеспечить фельдшерско-акушерские пункты и население сельских районов широкополосным интернетом. По мнению врио губернатора, наличие устойчивой интернет-связи поможет в случае необходимости получать медикам на местах квалифицированную консультацию ведущих специалистов из Перми.

«Самое главное, что необходимо для нашего взаимодействия как депутатов и губернатора — это дать возможность софинансировать эти направления работы, что позволит выделять средства регионам целевым образом», — говорит Сазонов.

Что касается расселения ветхого жилья, то на встрече было отмечено: переселять людей из депрессивных территорий следует туда, где есть работа.

Дмитрий Сазонов:

— Мы имеем возможность обеспечить жителей, имеющих право на переселение из ветхого жилья, не только денежными средствами, но и жилищными сертификатами. Расселение будет производиться не только по месту проживания, но и в другие районы. Важно, что это позволит переселять людей в те районы, где существует развитая экономика и рабочие места. Приехав, они смогут найти работу. Некоторые территории являются депрессивными, там найти работу очень сложно, поэтому не имеет смысла переезжать в новое жильё в том же районе.

Депутат Александр Василенко добавил, что проблема расселения имеет и ещё один аспект. Несмотря на то, что в крае она решается неплохо, список нуждающихся постоянно продолжает расти и пополняться новыми людьми.

По словам Александра Василенко, главная задача, которую ставит Максим Решетников, состоит в том, что расселение должно сопровождаться обеспечением жителей рабочими местами. В крае формируются перспективные территории, где создаются рабочие места. Василенко считает, что эту меру необходимо закрепить законодательно.